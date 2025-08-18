ACODECO alerta: Productos sustitutos de alimentos deben estar señalados en comercios

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) recordó a todos los comercios en Panamá que, según la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, deben proporcionar información clara, veraz, completa y comprensible sobre los productos, bienes o servicios que ofrecen.
Reglas clave por la ACODECO para comerciantes y restaurantes
- Menús, cartas, afiches, pizarras y otros medios deben indicar los ingredientes de cada plato o producto de manera visible.
- Se debe señalar si un producto es un sucedáneo o imitación, es decir, un sustituto de otro alimento o ingrediente.
- La información debe ser entregada antes de la compra o consumo, permitiendo que el consumidor tome una decisión informada y segura.
ACODECO enfatizó que estas medidas buscan proteger los derechos del consumidor y evitar confusiones o prácticas comerciales engañosas.