ACODECO emite alerta por posible falla en un quemador de horneado

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) emitió una alerta de seguridad informada por Electrolux Home Products International, tras identificar un potencial defecto en el quemador de horneado de ciertos modelos de cocinas.
Medidas preventivas y de seguridad
- Suspensión de ventas: Se ha solicitado a los comercios suspender de inmediato la comercialización de cualquier unidad que se encuentre en inventario dentro del rango de números de serie afectados.
- Unidades en uso: Los consumidores que posean equipos bajo este aviso deben contactar al fabricante para la sustitución de la pieza como medida de resguardo.
- Canal de contacto: Para verificar si su equipo está afectado o coordinar el reemplazo, los usuarios pueden escribir al correo electrónico: [email protected].
La ACODECO recomienda a los consumidores verificar el número de serie de sus electrodomésticos Electrolux y seguir las instrucciones de seguridad para evitar incidentes domésticos.