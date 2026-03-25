Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 11:42

ACODECO emite alerta por posible falla en un quemador de horneado

La ACODECO recomienda a los consumidores verificar el número de serie de sus electrodomésticos tras detectar un defecto en algunos modelos.

ACODECO emite alerta por falla en un quemador de horneado

ACODECO emite alerta por falla en un quemador de horneado, tras verificación.

ACODECO
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) emitió una alerta de seguridad informada por Electrolux Home Products International, tras identificar un potencial defecto en el quemador de horneado de ciertos modelos de cocinas.

Según el fabricante, el fallo podría generar olor a gas, la formación de una llama no visible o, en casos críticos, una fuga de gas. Ante este riesgo, la empresa ha dispuesto el reemplazo gratuito del componente afectado para todas las unidades suministradas a clientes y distribuidores en Panamá.

Medidas preventivas y de seguridad

  • Suspensión de ventas: Se ha solicitado a los comercios suspender de inmediato la comercialización de cualquier unidad que se encuentre en inventario dentro del rango de números de serie afectados.
  • Unidades en uso: Los consumidores que posean equipos bajo este aviso deben contactar al fabricante para la sustitución de la pieza como medida de resguardo.
  • Canal de contacto: Para verificar si su equipo está afectado o coordinar el reemplazo, los usuarios pueden escribir al correo electrónico: [email protected].

La ACODECO recomienda a los consumidores verificar el número de serie de sus electrodomésticos Electrolux y seguir las instrucciones de seguridad para evitar incidentes domésticos.

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