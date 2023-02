Acodeco: precios de mariscos por Cuaresma

https://twitter.com/ManuelNunezN/status/1629082150107504642 Acodeco está presente en los Mercados de Mariscos a nivel nacional, verificando precios y balanzas de productos de mar, al inicio de Cuaresma pic.twitter.com/HAb742f0sa — Manuel Núñez® (@ManuelNunezN) February 24, 2023

Horarios del Mercado del Marisco

El Mercado del Marisco mantendrá labores de venta en horarios de área mayorista de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. área minorista de 5:00 a.m. a 5:00 p.m. y área de restaurantes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en este periodo de Cuaresma.

Los operadores de este Mercado se mantienen desde el lunes 20, realizando las labores de limpieza y mantenimiento del mercado con la finalidad de cumplir con todos los estándares requeridos por las autoridades.

"los precios están bastante buenos, hay muy buena calidad y buena cantidad a pesar de que estamos en vedas del camarón, que merma un poco la producción de pescado" dijo Juan Carlos Rodríguez, administrador del mercado.

Este Mercado, ubicado en la Avenida Balboa, en la entrada del histórico Casco Viejo, fue creado por la Alcaldía de Panamá con la ayuda de la Agencia de Cooperación Técnica de Japón en 1995 bajo una inversión de 7.8 millones de dólares. Se dedica a la venta de pescado como de mariscos y cuenta con restaurantes y fondas que venden estos productos del mar ya preparados para su consumo.