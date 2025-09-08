Panamá Oeste Nacionales -  8 de septiembre de 2025 - 14:22

Activan alerta Amber por desaparición de adolescente de 16 años en Panamá Oeste

La PGN activó alerta Amber por Rebeca Aguirre, de 16 años, desaparecida en Puerto Caimito, La Chorrera. Conoce cómo aportar información.

Activan alerta Amber por desaparición de adolescente

Activan alerta Amber por desaparición de adolescente

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación (PGN) activó una alerta Amber tras la desaparición de Rebeca Aguirre, de 16 años, en cumplimiento con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025.

Activan alerta Amber por desaparición de adolescente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/1965125552148484236&partner=&hide_thread=false

La adolescente fue vista por última vez en Puerto Caimito, sector El Progreso #4, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Al momento de su desaparición vestía un suéter blanco del Real Madrid, pantalón jeans y zapatillas blancas con tonos pasteles.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Si cuenta con datos relevantes, puede comunicarse de inmediato con el Ministerio Público o llamar a los canales de denuncia habilitados.

En esta nota:
Seguir leyendo

Alerta AMBER en Panamá: lo que se sabe sobre las cuatro adolescentes desaparecidas

Bomberos atienden explosión en edificio de Río Abajo

CAPAC destaca avances tras aprobación del proyecto que modifica la ley de interés preferencial

Recomendadas

Más Noticias