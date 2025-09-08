Activan alerta Amber por desaparición de adolescente de 16 años en Panamá Oeste

La Procuraduría General de la Nación (PGN) activó una alerta Amber tras la desaparición de Rebeca Aguirre, de 16 años, en cumplimiento con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 8 de mayo de 2025.

Activan alerta Amber por desaparición de adolescente

Cumpliendo con los parámetros establecidos en la Ley 469 del 08 de mayo de 2025, se procede a la activación de la @AlertaAmberPma por REBECA R. AGUIRRE LÓPEZ y en consecuencia, se solicita la colaboración de la ciudadanía. #ReportaAl104 @MinGobPma@MinSegPma pic.twitter.com/HqTRxqoDCY — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 8, 2025

La adolescente fue vista por última vez en Puerto Caimito, sector El Progreso #4, distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste. Al momento de su desaparición vestía un suéter blanco del Real Madrid, pantalón jeans y zapatillas blancas con tonos pasteles.

Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero. Si cuenta con datos relevantes, puede comunicarse de inmediato con el Ministerio Público o llamar a los canales de denuncia habilitados.