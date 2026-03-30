Acuerdan reunión interinstitucional tras asesinato de excandidato a representante en Ciudad Radial

Tras el asesinato del excandidato a representante, Jesús Antonio Alemán, ocurrido la noche del domingo 29 de marzo en Ciudad Radial, las autoridades anunciaron una reunión interinstitucional para este martes 31. El objetivo es establecer estrategias de seguridad inmediatas ante el incremento de hechos delictivos en el sector.

El representante de Juan Díaz, David Bernal, confirmó que en el encuentro participarán el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, y representantes del Gobierno Nacional. El crimen se registró durante la inauguración de una liga de fútbol, donde una balacera dejó como saldo un fallecido y varios heridos de gravedad.

Por su parte, el presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón, lamentó la pérdida de Alemán, quien era convencional de dicho colectivo.

“Es muy lamentable toda la ola de violencia que se ha tomado los barrios en nuestro país y que ayer cobró la vida de un excandidato a representante, convencional del Partido Panameñista, el amigo Jesús Alemán (...) El llamado es a las autoridades del gobierno a que realmente se implemente un plan de seguridad, que se ponga mano dura contra la delincuencia”.