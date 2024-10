Aduanas acatará indicaciones del presidente sobre importación de medicamentos

“Si la persona es diabética o sufre de alguna condición y lo demuestra, trae su medicamento, ahí no va a haber ningún problema”, aseguró Valdivieso. “Si la persona es diabética o sufre de alguna condición y lo demuestra, trae su medicamento, ahí no va a haber ningún problema”, aseguró Valdivieso.

Contenido relacionado: MINSA afirma que los medicamentos importados por pacientes a Panamá no serán decomisados

Aduanas se regirá por ordenes del Presidente Mulino

Las declaraciones de la directora se producen tras las aclaraciones del presidente Mulino, quien aseguró que no habrá restricciones para la importación de medicamentos, salvo las establecidas en el artículo 358 del Decreto Ejecutivo No. 27, emitido el 10 de mayo de 2024. Esta aclaración surge en respuesta a la reacción pública al Comunicado No. 11 de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, que había advertido sobre restricciones para la introducción de cosméticos y medicamentos a Panamá a través de servicios de mensajería o por viajeros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1849082234889752760&partner=&hide_thread=false La directora de @aduanaspanama, Soraya Valdivieso, señaló que la entidad acatará la indicación del presidente de la República, José Raúl Mulino, sobre el ingreso de medicamentos del extranjero para consumo personal.

“Si la persona es diabética o sufre de alguna condición y lo… pic.twitter.com/39Ufd7AWn3 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 23, 2024

El presidente Mulino enfatizó en su conferencia de prensa semanal que “si la persona viaja y trae para consumo las medicinas que necesita, no se le puede prohibir”. Además, destacó que si él puede hacerlo, también debe ser posible para el pueblo panameño. Esta postura busca garantizar que los ciudadanos puedan acceder a los medicamentos que requieren sin obstáculos, en un contexto de creciente preocupación por la salud pública y el acceso a tratamientos necesarios.