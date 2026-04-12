Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 12:02

Advierten posible alza en comidas de fondas por aumento del combustible

Fondas y restaurantes podrían subir precios de las comidas por e aumento del arroz, impulsado por el alza del combustible en Panamá.

Advierten posible alza en comidas de fondas 

Advierten posible alza en comidas de fondas 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Propietarios de fondas y restaurantes en Panamá advierten sobre un posible incremento en los precios de las comidas, ante la presión que genera el alza en el costo del arroz.

Combustible impacta la cadena de precios

Según explican, el aumento en el combustible estaría encareciendo los costos de producción y transporte, lo que se traduce en un alza en productos básicos como el arroz, ingrediente clave en la dieta panameña.

Este escenario podría impactar directamente en los precios de platos populares en fondas y pequeños comercios.

Golpe al bolsillo del consumidor

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El posible ajuste en los precios preocupa tanto a comerciantes como a clientes, ya que podría afectar el costo de almuerzos diarios, especialmente en sectores populares.

Sector evalúa ajustes en las comidas

Algunos negocios aseguran que intentarán mantener los precios el mayor tiempo posible, pero no descartan aumentos si los costos continúan en ascenso.

Ante esta situación, se recomienda a los consumidores estar atentos a variaciones en los precios y comparar opciones, mientras el sector se ajusta a los cambios en la economía.

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