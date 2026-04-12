Denuncian robos en el Corredor Norte: lanzan piedras a vehículos en Villa Lucre

Ciudadanos alertaron sobre una preocupante situación de inseguridad en el Corredor Norte , específicamente cerca de la salida de Villa Lucre.

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De acuerdo con las denuncias, delincuentes estarían arrojando piedras a vehículos y autobuses durante las noches, con el objetivo de obligar a los conductores a detenerse y así perpetrar robos.

Esta modalidad representa un alto riesgo para quienes transitan por esta vía en horas nocturnas.

Llamado a reforzar la seguridad en el Corredor Norte

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043121727756972147?s=20&partner=&hide_thread=false Ciudadanos piden mayor seguridad en el Corredor Norte, cerca de la salida de Villa Lucre. Delincuentes arrojan piedras a los vehículos y autobuses en las noches para asaltar a sus ocupantes. pic.twitter.com/KQ9zhnICHA — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Los ciudadanos solicitan mayor presencia de unidades de la Policía Nacional, así como operativos de vigilancia para prevenir estos hechos delictivos.

Recomendaciones a conductores

Ante esta situación, se recomienda: