Denuncian robos en el Corredor Norte: lanzan piedras a vehículos en Villa Lucre

Ciudadanos alertaron sobre una preocupante situación de inseguridad en el Corredor Norte, específicamente cerca de la salida de Villa Lucre.
De acuerdo con las denuncias, delincuentes estarían arrojando piedras a vehículos y autobuses durante las noches, con el objetivo de obligar a los conductores a detenerse y así perpetrar robos.
Esta modalidad representa un alto riesgo para quienes transitan por esta vía en horas nocturnas.
Llamado a reforzar la seguridad en el Corredor Norte
Los ciudadanos solicitan mayor presencia de unidades de la Policía Nacional, así como operativos de vigilancia para prevenir estos hechos delictivos.
Recomendaciones a conductores
Ante esta situación, se recomienda:
- Mantener precaución al transitar en horas nocturnas
- Evitar detenerse en zonas oscuras o solitarias
- Reportar cualquier incidente a las autoridades