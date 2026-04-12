Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 11:38

Monseñor Ulloa alerta sobre pobreza infantil en Panamá durante la Gran Cita Eucarística

El arzobispo José Domingo Ulloa advirtió que uno de cada tres niños vive en pobreza en Panamá y pidió acciones urgentes contra la desigualdad.

Monseñor Ulloa alerta sobre pobreza infantil 

Monseñor Ulloa alerta sobre pobreza infantil 

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, lanzó un fuerte llamado de atención sobre la pobreza infantil en el país durante su participación en la Gran Cita Eucarística 2026, celebrada en el Anfiteatro del Parque Omar.

“Uno de cada tres niños vive en pobreza”

Durante su mensaje, Ulloa advirtió que más de 482 mil niños y niñas en Panamá viven en condiciones de pobreza, citando datos del Banco Mundial, UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

“Uno de cada tres niños panameños vive en pobreza y uno de cada seis en pobreza extrema”, expresó.

El arzobispo subrayó que la primera infancia, de 0 a 6 años, es determinante para el desarrollo integral, por lo que crecer en estas condiciones perpetúa la desigualdad.

Monseñor Ulloa: Llamado contra la indiferencia

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Ulloa insistió en que no se puede permitir que factores como el origen o la geografía definan el futuro de los niños.

“No son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó. “No son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó.

Señala la corrupción como causa

El líder religioso también vinculó la problemática con la corrupción y la impunidad.

“Un país que no cuida su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”, afirmó, al tiempo que señaló que estas prácticas “roban el pan del pobre y el futuro del país”.

Llamado a todos los sectores

Finalmente, hizo un llamado a la acción conjunta de:

  • Órganos del Estado
  • Sector privado
  • Sociedad civil
  • Universidades
  • Gobiernos locales
  • Organizaciones sociales y comunidades de fe

“Todos deben involucrarse, nadie puede quedar al margen”, concluyó.

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