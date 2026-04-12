Monseñor Ulloa alerta sobre pobreza infantil en Panamá durante la Gran Cita Eucarística

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa , lanzó un fuerte llamado de atención sobre la pobreza infantil en el país durante su participación en la Gran Cita Eucarística 2026, celebrada en el Anfiteatro del Parque Omar.

Durante su mensaje, Ulloa advirtió que más de 482 mil niños y niñas en Panamá viven en condiciones de pobreza, citando datos del Banco Mundial, UNICEF y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

“Uno de cada tres niños panameños vive en pobreza y uno de cada seis en pobreza extrema”, expresó.

El arzobispo subrayó que la primera infancia, de 0 a 6 años, es determinante para el desarrollo integral, por lo que crecer en estas condiciones perpetúa la desigualdad.

Monseñor Ulloa: Llamado contra la indiferencia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2043358227564319078?s=20&partner=&hide_thread=false El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, hizo énfasis durante la Gran Cita Eucarística 2026, sobre la situación de pobreza y pobreza extrema en la que viven más 482 niños y niñas a nivel nacional, según estudios del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para… pic.twitter.com/NUu7KZC5JB — Telemetro Reporta (@TReporta) April 12, 2026

Ulloa insistió en que no se puede permitir que factores como el origen o la geografía definan el futuro de los niños.

“No son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó. “No son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó.

Señala la corrupción como causa

El líder religioso también vinculó la problemática con la corrupción y la impunidad.

“Un país que no cuida su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”, afirmó, al tiempo que señaló que estas prácticas “roban el pan del pobre y el futuro del país”.

Llamado a todos los sectores

Finalmente, hizo un llamado a la acción conjunta de:

Órganos del Estado

Sector privado

Sociedad civil

Universidades

Gobiernos locales

Organizaciones sociales y comunidades de fe

“Todos deben involucrarse, nadie puede quedar al margen”, concluyó.