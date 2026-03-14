Los Santos Nacionales -  14 de marzo de 2026 - 19:42

Aeronáutica Civil recibe a la piloto estadounidense Melissa Burns

Este domingo, la Autoridad Aeronáutica Civil anunció la participación de la piloto estadounidense Melissa Bruns en el Festival Aéreo de Guararé.

Aeronáutica Civil recibe a la piloto estadounidense Melissa Burns.

Aeronáutica Civil recibe a la piloto estadounidense Melissa Burns.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado, el Subdirector General de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo, dio la bienvenida oficial a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns, en el Aeródromo Augusto Vergara.

Burns, una figura de talla mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026. La presencia del equipo de la AAC reafirma el compromiso de la institución con la seguridad operacional y el apoyo a eventos que impulsan el turismo y la cultura aeronáutica, como lo es este espectáculo de clase mundial organizado por la Alcaldía de Guararé.

Detalles del evento:

  • Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2026.
  • Hora: A partir de las 9:00 A.M.
  • Lugar: Aeródromo Augusto Vergara.
  • Costo: Adultos $3.00 / Niños $1.00 (Venta en taquilla el día del evento).

Medidas de Restricción y Seguridad:

Para garantizar la seguridad de todos los asistentes y el correcto desarrollo de las exhibiciones aéreas, se informa que está estrictamente prohibido el ingreso de:

  • Drones y cometas
  • Coolers (hieleras)
  • Sustancias ilícitas
  • Armas de fuego y objetos punzocortantes
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