Aeronáutica Civil recibe a la piloto estadounidense Melissa Burns.

Este sábado, el Subdirector General de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo, dio la bienvenida oficial a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns, en el Aeródromo Augusto Vergara.

Burns, una figura de talla mundial en acrobacia extrema, salto BASE y wingsuit, se encuentra en tierras santeñas para protagonizar el Festival Aéreo Guararé 2026. La presencia del equipo de la AAC reafirma el compromiso de la institución con la seguridad operacional y el apoyo a eventos que impulsan el turismo y la cultura aeronáutica, como lo es este espectáculo de clase mundial organizado por la Alcaldía de Guararé.