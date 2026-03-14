Aeronáutica Civil recibe a la piloto estadounidense Melissa Burns.

Este sábado, el Subdirector General de la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC), Abdel Martínez Espinosa, junto a su equipo de trabajo, dio la bienvenida oficial a la reconocida piloto estadounidense Melissa Burns, en el Aeródromo Augusto Vergara.
Detalles del evento:
- Fecha: Domingo, 15 de marzo de 2026.
- Hora: A partir de las 9:00 A.M.
- Lugar: Aeródromo Augusto Vergara.
- Costo: Adultos $3.00 / Niños $1.00 (Venta en taquilla el día del evento).
Medidas de Restricción y Seguridad:
Para garantizar la seguridad de todos los asistentes y el correcto desarrollo de las exhibiciones aéreas, se informa que está estrictamente prohibido el ingreso de:
- Drones y cometas
- Coolers (hieleras)
- Sustancias ilícitas
- Armas de fuego y objetos punzocortantes