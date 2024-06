Alcalde electo de Colón, Diógenes Galván, dirige emotivo mensaje a jóvenes y ciudadanos

Superación y esperanza: El mensaje del alcalde electo a los jóvenes de Colón

"Miren jóvenes, aquí les habla un joven, un niño que nació en Calle 12, Herrera, y contra todo pronóstico prosperó gracias a Dios, a sus padres y al amor de su madre que los protegió y los hizo prosperar. Yo nací en condiciones de extrema pobreza, pero quiero decirles que sí se puede. Va a ser difícil, y a aquellos que no vienen de alcurnia, que luchan, que avanzan y logran cosas, habrá muchas personas que no les gustará. No dejen que nada los merme frente a su propósito", expresó el alcalde electo.

Además, mencionó los difíciles días que ha atravesado en los últimos siete años. Recordó una conversación con dos amigos en la que decidió postularse para la alcaldía. "Solo Dios sabe el proceder de todo, y asumí esto como un reto. Estos días han sido una de las estocadas más fuertes, porque encontraron el poder sobre la fuerza más grande que hay en el país, que es la Corte Suprema de Justicia. Trataron de golpear mis finanzas y sabía que iban a golpear directamente a mi familia tres o cuatro días antes de asumir el cargo como alcalde", relató.

El alcalde electo también envió un mensaje a la sociedad, enfatizando que la familia es lo más importante. "Si no hay familia, no hay una sociedad correcta. La sociedad comienza desde la familia, y ese es el primer paso. No podemos empezar algo sacrificando la construcción de la familia", concluyó.