"Alcalde que no camina, representante que no camina queda perdiendo", Alex Lee sobre gastos de movilización

“Los gastos (de movilización) son para utilizarse, por eso se presupuestan. Se utilizan, aquí todo el mundo camina sus comunidades, si no no ganaran nuevamente. Alcalde que no camina, representante que no camina queda perdiendo con su corregimiento”, expresó Lee.

https://twitter.com/TReporta/status/1484188693854257154 “Los gastos (de movilización) son para utilizarse, por eso se presupuestan. Se utilizan, aquí todo el mundo camina sus comunidades, si no no ganaran nuevamente. Alcalde que no camina, representante que no camina queda perdiendo”, respondió el alcalde de Colón, Alex Lee. #TReporta pic.twitter.com/HGH7WGyv3j — Telemetro Reporta (@TReporta) January 20, 2022

La reacción de Lee surge ante las críticas que se han generado luego de que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, señaló el pasado 17 de enero que quiere que los alcaldes y representantes se equiparen el salario con lo que él gana.

El sueldo mensual del Presidente de Panamá es de B/.7,000.00 (B/.4,000.00 salario y B/.3,000.00 gastos), mientras que actualmente hay concejales y alcalde cuyos sueldos superan los B/.10,000.00.

Lee aclaró que estos gastos de movilización y representación no consisten en un salario, sino que es un recurso que los alcaldes y representantes utilizan como una herramienta de trabajo.

“Las autoridades caminan para servirle al pueblo, estos gastos de movilización nosotros los vemos como una herramienta de trabajo para servirle a nuestras comunidades… cuando hablamos que le están sumando a algunos alcaldes y algunos representantes los gastos de movilización, todo el mundo sabe que el Código de Trabajo tipifica que un gasto de movilización no es un salario, no es un ingreso, es una herramienta de trabajo, es para moverse dentro del entorno que hay y eso está debidamente reglamentado dentro de la ley de presupuesto de cada uno de los municipios”, recalcó.

En el caso de las restricciones de movilidad que fueron establecidas en su momento por la pandemia de la COVID-19, aseguró que los alcaldes y representantes no entraban dentro de esta restricción porque debían repartir las bolsas de alimentos.

“Había restricción de movilización para los periodistas, para los maestros, nosotros éramos la primera línea de defensa de este COVID-19, nosotros teníamos que repartir 3 mil y 4 mil bolsas semanales a cada uno de los hogares donde había COVID-19, entonces había restricciones para todo el mundo, menos para los gobierno locales porque enfrentamos el COVID-19 como los verdaderos héroes”, indicó.

Añadió que los municipios tienen algunas justificaciones sobre los gastos de movilización, entre las que mencionó la alimentación del equipo que acompaña al alcalde en los recorridos en las comunidades, los imprevistos que salen en esas caminatas.

Por otro lado, aseguró que de 81 municipios 70 representantes y alcaldes no tienen gastos de movilización.

Cabe destacar que los ingresos de los alcaldes y representantes están compuestos por la suma del salario y de los gastos de representación; pero también existe la posibilidad de que reciban ingresos por gastos de movilización y dietas por asistir a las reuniones de los consejos municipales.