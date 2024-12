Alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, advierte no usar la notaría del concejo municipal

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, Peñalba afirmó:

"NO usen la notaría del Concejo Municipal porque el dinero recaudado NO es ingresado por tesorería, NO es reportado y NO tiene justificación de su uso. Es decir, si usted va a notariar algún documento y le cobran $10, ese dinero se lo queda el Secretario del Concejo Municipal."

Alcaldesa de Arraiján advierte sobre el uso indebido de la notaría

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1864270520838983912&partner=&hide_thread=false La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, denunció que el dinero recaudado en la notaría del Consejo Municipal “no es ingresado por tesorería, no es reportado y no tiene justificación de su uso”, por lo que hizo un llamado a los ciudadanos a no utilizarla.#TReporta pic.twitter.com/KIs0oBZODJ — Telemetro Reporta (@TReporta) December 4, 2024

Además, la alcaldesa sugirió a los ciudadanos que utilicen las notarías ubicadas en el distrito vecino de La Chorrera, proporcionando un mapa con sus ubicaciones.

La denuncia expone una situación preocupante, señalando que el dinero cobrado por trámites podría estar siendo utilizado de manera indebida. Según Peñalba, esto representaría ingresos diarios de hasta $200, que no son destinados al beneficio público, sino que presuntamente se reparten entre los funcionarios responsables de la notaría.

El llamado de la alcaldesa pone en el centro de atención la necesidad de mayor transparencia y fiscalización en la administración municipal, exigiendo que los recursos públicos sean manejados de forma responsable y en beneficio de los ciudadanos.