Alcaldesa Irma Hernández responde a cuestionamientos durante sesión del consejo municipal.

Durante la sesión del Consejo Municipal de San Miguelito del martes 3 de septiembre, la alcaldesa Irma Hernández detalló que, en las reuniones donde participan los representantes de los corregimientos del distrito y el personal municipal, no se falta el respeto a las declaraciones de los asistentes.

Asimismo, González manifestó que durante los tres meses de gestión no ha recibido el monto correspondiente de las partidas para el funcionamiento de las instalaciones, las cuales, según su cálculo, ascienden a más de 90 mil balboas. Anteriormente, a la junta comunal de Arnulfo Arias se le han otorgado 12 mil balboas.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/1831296556366025159&partner=&hide_thread=false “Esos 12 mil dólares que con mucho esfuerzo recaudamos no son ningún caramelo para ningún niño”, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández (@irmaehernandezb), respondió a cuestionamientos de concejales, sobre los ingresos municipales, en medio de la sesión del Consejo… pic.twitter.com/RzuZVtE9xK — Telemetro Reporta (@TReporta) September 4, 2024

"12 mil dólares, para que usted diga o nos mande a nosotros a administrar un recurso que en tres meses, en una junta comunal no sirve de nada. Es solamente darle un caramelo a un niño, porque usted no conoce las necesidades de los diferentes corregimientos, y se lo digo así, porque es un irrespeto", mencionó el represente al tesorero municipal.

Por su parte, la alcaldesa Hernández detalló que denominar a cada uno de los representantes como administradores tiene el objetivo de destacar que son los encargados de administrar los fondos destinados a las juntas comunales.

"Esos 12 mil dólares que con mucho esfuerzo recaudamos no son ningún caramelo para ningún niño. Y no mucho menos, hemos tratado se señalarles de incompetentes. Mientras que yo sí he escuchado comentarios (...) Porque si es por proponer, cualquiera propone. ¿Quién ejecuta? Y fácil es venir aquí a reclamar y a criticar", sostuvo la alcaldesa.

Además, indicó que los montos estimados en las proyecciones mensuales son estimados y deben considerarse como supuestos, más no como la realidad; así como, reconocer que los desembolsos deben ir de la mano con los ingresos municipales.

En su intervención, Hernández le solicitó al concejal que le detallará los negocios o construcciones que estén próximas a abrir en el corregimiento, al igual que los anuncios en redes sociales, en caso de haberlo realizado, de la moratoria del municipio, con el objetivo de recolectar los ingresos de los contribuyentes.