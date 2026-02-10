Alcaldía de Panamá inicia transformaciones en la Avenida Central con remozamiento de fachadas

La Alcaldía de Panamá avanza en el proceso de adecuación de las fachadas de las edificaciones ubicadas a lo largo de la Avenida Central, en el tramo comprendido entre la Plaza 5 de Mayo y la Plaza de Santa Ana.

La medida se implementa como parte de la aplicación de los Lineamientos Arquitectónicos de la Avenida Central, aprobados mediante el Decreto Alcaldicio N.º 010-2025, del jueves 11 de septiembre de 2025.

Entre las intervenciones realizadas destaca el retiro de planchas de aluminio que cubrían una edificación ubicada en la esquina de la calle H con la Avenida Central. Esta acción permitió descubrir una fachada original con balcones, ventanas y puertas que remiten a un estilo arquitectónico previo a la década de 1930.

Este hallazgo constituye una de las primeras muestras visibles de las transformaciones que comenzarán a percibirse progresivamente en la peatonal. El remozamiento de edificios, fachadas y espacios públicos representa un paso estratégico para la revitalización del centro urbano, al potenciar su valor patrimonial, mejorar la imagen de la ciudad y fortalecer su atractivo turístico.

Asimismo, estas acciones inciden directamente en el bienestar de los residentes, al propiciar entornos más ordenados, seguros y estéticamente agradables.