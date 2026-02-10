Panamá Nacionales -  10 de febrero de 2026 - 10:26

Alcaldía de Panamá inicia transformaciones en la Avenida Central con remozamiento de fachadas

La Alcaldía de Panamá informó que la transformación de los edificios de la Avenida Central tienen un estilo arquitectónico previo a la década de 1930.

Ana Canto
La Alcaldía de Panamá avanza en el proceso de adecuación de las fachadas de las edificaciones ubicadas a lo largo de la Avenida Central, en el tramo comprendido entre la Plaza 5 de Mayo y la Plaza de Santa Ana.

La medida se implementa como parte de la aplicación de los Lineamientos Arquitectónicos de la Avenida Central, aprobados mediante el Decreto Alcaldicio N.º 010-2025, del jueves 11 de septiembre de 2025.

Entre las intervenciones realizadas destaca el retiro de planchas de aluminio que cubrían una edificación ubicada en la esquina de la calle H con la Avenida Central. Esta acción permitió descubrir una fachada original con balcones, ventanas y puertas que remiten a un estilo arquitectónico previo a la década de 1930.

Este hallazgo constituye una de las primeras muestras visibles de las transformaciones que comenzarán a percibirse progresivamente en la peatonal. El remozamiento de edificios, fachadas y espacios públicos representa un paso estratégico para la revitalización del centro urbano, al potenciar su valor patrimonial, mejorar la imagen de la ciudad y fortalecer su atractivo turístico.

Asimismo, estas acciones inciden directamente en el bienestar de los residentes, al propiciar entornos más ordenados, seguros y estéticamente agradables.

