Alcaldía de San Miguelito: última semana para moratoria con 70% de exoneración

La Alcaldía de San Miguelito recordó a los contribuyentes que esta es la última semana de la moratoria vigente, por lo que exhortó a la población a aprovechar la exoneración de hasta el 70% en recargos y multas correspondientes al impuesto de publicidad de negocios y al impuesto vehicular.
Alcaldía de San Miguelito recuerda la última semana de moratoria
El tesorero Porfirio Luna Espino señaló que, hasta la fecha, alrededor de 2 mil contribuyentes han aprovechado los beneficios de la moratoria, y resaltó la importancia de cumplir con las obligaciones tributarias para evitar sanciones futuras.
La Alcaldía reiteró que el plazo para acogerse a esta medida es limitado, por lo que recomendó a los contribuyentes gestionar sus pagos a tiempo y aprovechar los descuentos ofrecidos.