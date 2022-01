Alex Lee dice que alcaldes y representantes suspenderán gastos de movilización hasta que Contraloría investigue

Según Alex Lee, los gastos de movilización, que para algunos alcaldes y representantes oscilan entre los B/.3,000.00 y los B/.5,000.00 mensuales, son para "herramientas de trabajo" y no solo para gasolina y mantenimiento de vehículos.

"Me tocan B/.3,000.00 y yo tengo 15 corregimientos por visitar y 492 regimientos, y ese gasto lo uso como una herramienta de trabajo para atender a la población", precisó.

Análisis de los gastos de movilización de alcaldes y representantes

Actualmente, el ingreso mensual de Alex Lee, es de B/.10,500.00, sin embargo, él aclaró que su salario como alcalde es de B/.3,500.00; Igualmente, recibe B/.3,000.00 para gastos de movilización y B/.3,000.00 para gastos de representación, que Lee dice utilizar "para atender a sus invitados".

Por su parte, el abogado Ernesto Cedeño mencionó que pese a que la ley permite a los alcaldes y representantes recibir dinero para gastos de movilización y representación, no significa que sea obligatorio recibirlos, es decir, ellos pueden renunciar a este beneficio, considerando que igualmente utilizan carros y conductores pagados por el Estado.

Según Alex Lee, los alcaldes ya renunciaron sus licencias sin sueldo, y aclaró que no recibe viáticos ni dietas.

Se defendió de los comentarios diciendo que cuando él asumió como alcalde, el gasto de representación era de B/.5,000.00, pero él decidió reducirlo a B/.3,000.00.

Tras conocerse que muchos alcaldes y representantes ganan más que el mandatario de Panamá, la Contraloría inició una investigación y solicitó a los alcaldes y representantes la justificación e información documental que sustente el uso y posición de los recursos.

Por su parte, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, pidió a los alcaldes y representantes, que ganan más que él como mandatario, equiparar sus salarios al de él, no obstante, Alex Lee dijo que él no debe equiparar sus ingresos porque su salario es menor, dado que él no cuenta los gastos de movilización y representación como ingresos.