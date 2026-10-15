Aprehenden a empresario en Colón por investigación sobre fondos de junta comunal: ¿qué se sabe?

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó sobre la aprehensión de un empresario en la provincia de Colón, por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales, durante la operación Litus Ultra. La investigación está relacionada con el manejo de fondos públicos de la Junta Comunal de Barrio Sur.

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Operación Litus Ultra: ¿qué investiga la Fiscalía Anticorrupción?

De acuerdo con la PGN, la investigación se centra en el uso y manejo de recursos asignados a la Junta Comunal de Barrio Sur, procedentes del Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Un informe de la Contraloría General de la República estableció una presunta lesión patrimonial de B/.565,473.43 en perjuicio de la entidad.

Durante las diligencias realizadas en la residencia del empresario, las autoridades localizaron documentos y equipos tecnológicos que serán sometidos a los análisis correspondientes.

Exalcalde de Colón figura entre los vinculados al proceso

La Procuraduría informó que otras cuatro personas están vinculadas a esta causa penal, entre ellas un exalcalde de Colón que figura como imputado.

En la operación participaron la Fiscalía Anticorrupción, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Grupo Alfa de la Policía Nacional.

El empresario aprehendido será puesto a órdenes del Juzgado de Garantías para el desarrollo de las audiencias correspondientes.

La investigación continúa bajo la dirección del Ministerio Público, respetando las garantías procesales y el principio de presunción de inocencia.