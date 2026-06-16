Arquidiócesis de Panamá envía 35 mil hostias a Cuba ante la escasez

La Arquidiócesis de Panamá informó que envió 35,000 hostias a Cuba ante la escasez que afecta la producción en ese país, con el objetivo de celebrar la Santa Eucaristía en diversas comunidades eclesiales de la isla.

"Este gesto de fraternidad surge como respuesta a las dificultades que enfrentan varias diócesis cubanas para garantizar el suministro de hostias, elemento esencial para la celebración del Sacramento que constituya la fuente y culmen de la vida cristiana", indicó la arquidiócesis.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la aerolínea Copa Airlines, especialmente por las gestiones realizadas por su equipo para contribuir al transporte gratuito de esta ayuda hacia Cuba.