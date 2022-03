ATTT: Aumento anunciado por transportistas de Panamá Oeste es ilegal

Luego de que algunos transportistas de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, indicaran que aumentarían desde esta semana el pasaje en algunas rutas de este distrito, el director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ), Carlos Ordóñez aseguró que esto no es legal, ya que no existe una ley o decreto que lo disponga.

"Existen leyes, existen decretos que te establecen cómo tú puedes hacer un alza del pasaje de los usuarios, ante nosotros nohay una solicitud formal presentada por las rutas de La Chorrera, por lo tanto no podemos hablar que elalza que están conversando ellos en estos momentos sea legal, no han cumplido con el procedimiento, eso no está avalado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terreste, por lo tanto no podemos cobrar esto si no pasa por este procedimiento", aseguró Ordóñez.