ATTT restringe circulación de vehículos de carga pesada por Carnaval 2025

¡Atención conductores de equipo pesado! La ATTT informa que, por motivo de las fiestas de Carnaval, se restringe la circulación de vehículos de carga sobredimensionados en todo el país. Fechas: Desde: 12:00 m.d del viernes 28 de febrero de 2025. Hasta: 6:00 a.m del jueves 6 de marzo de 2025. Solo podrán circular vehículos de carga que NO superen: Ancho: 2.50 m | Largo: 20 m | Alto: 4.15 m Excepciones: Volquetes, cisternas y furgones pueden circular sin restricciones. ¡Tu colaboración es clave para un tránsito seguro y ordenado! #ConPasoFirme

