Autoridad de Descentralización recibe 385 informes de juntas comunales y alcaldías

En el marco de la política de transparencia impulsada por el presidente José Raúl Mulino, la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) ha reportado avances significativos en el proceso de rendición de cuentas de los gobiernos locales. Según datos recientes, hasta la fecha se han recibido 385 informes de un total de 754 administraciones, lo que representa el 51.06% de los gobiernos locales que obtuvieron recursos del Subprograma de Interés Social (PDIS).

Durante el periodo de 2021 a 2024, se transfirieron 320 millones de balboas a través del PDIS, monto cuyo uso debe ser justificado por las juntas comunales y municipios beneficiados. La AND ha habilitado un mecanismo para que aquellos casos en los que no se presenten las debidas justificaciones sean denunciados ante el Ministerio Público. Este proceso comenzará el viernes 18 de octubre y se irá implementando de forma escalonada conforme se reciban los informes.

Casos sin documentación en la Autoridad de Descentralización

Uno de los puntos críticos revelados por la AND es que 38 juntas comunales y municipios han comunicado formalmente que no cuentan con ninguna documentación que respalde el uso de los fondos transferidos. Esto agrava la situación para esas entidades, ya que podrían enfrentar acciones legales si no entregan los informes solicitados.

Notificación y plazo de rendición

El proceso de rendición de cuentas se activó luego del comunicado del presidente Mulino el pasado 15 de agosto, cuando la AND solicitó a las administraciones locales la entrega de informes detallados sobre el uso de los recursos transferidos entre 2021 y 2024. Los municipios y juntas comunales tienen un plazo de 60 días, contados desde la fecha de notificación, para cumplir con la rendición de cuentas, o de lo contrario, sus casos serán remitidos al Ministerio Público.

Capacitación en rendición de cuentas

En los primeros 100 días de gobierno, la AND ha capacitado a 1,777 representantes, alcaldes y personal administrativo en la formulación de proyectos y la rendición de cuentas, en colaboración con la Contraloría General de la República. Este esfuerzo busca fortalecer la fiscalización del uso de los fondos y mejorar la transparencia en el manejo de recursos públicos.

Este proceso forma parte de los compromisos asumidos por la administración Mulino para garantizar un uso responsable y transparente de los recursos estatales, un objetivo central de su gestión.