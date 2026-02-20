Avanza el Cuarto Puente: inicia vaciado del primer segmento de torre principal

El Consorcio Panamá Cuarto Puente informó que el inicio del vaciado del primer segmento de una de las tres torres principales marca un nuevo hito en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

De acuerdo con el consorcio, para completar este primer segmento se requiere el vertido de 190 metros cúbicos de cemento y la utilización de 62 toneladas de acero de refuerzo, materiales clave para la estructura de la torre.

La empresa detalló que, para ejecutar esta fase, se planificó un operativo continuo que incluye la operación simultánea de 12 camiones tipo mixer. Este despliegue busca garantizar un suministro constante de concreto y mantener los más altos estándares de calidad durante el proceso de vaciado.

La construcción del Cuarto Puente es una de las obras de infraestructura más importantes del país, destinada a mejorar la conectividad y el tránsito entre la capital y el sector oeste.