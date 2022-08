Avanza investigación sobre hurto a Banco Nacional, hay indicios de complicidad de funcionarios

Según Márquez, no se descarta complicidad de funcionarios del banco, toda vez que las puertas de ingreso no fueron violentadas. “Ubicamos que no hubo forcejeo de las puertas… hubo complicidad de personal interno, facilitándole entonces la entrada a parte de los integrantes”, expresó.

Se están analizando equipos técnicos y herramientas dejadas en el lugar, así como las grabaciones del sistema de videovigilancia. El fiscal detalló que se utilizaron herramientas de corte de metal como flexibles.

