Bancada del CD dividida, grupo de diputados rechaza alianza con el PRD

La diputada Ana Giselle Rosas informó que el partido Cambio Democrático no tiene alianza ni negociaciones con el PRD. Telemetro Reporta

Grupo de la bancada del CD rechaza respaldo a candidatura de Crispiano Adames Telemetro Reporta

“Nosotros como partido Cambio Democrático, quiero dejarlo claro, no mantenemos alianza con el PRD que es el partido que está en el gobierno, en función de eso, un grupo de diputados no estamos de acuerdo en brindar el respaldo en la nueva elección, ya que el gobierno no se lo merece”, dijo Ana Giselle Rosas.

Reconoció que hay posiciones distintas dentro del colectivo CD “existe una que está trabajando por el fortalecimiento del partido para ser una oferta electoral viable para el 2024, mientras existe otra corriente que parece conformarse con ser segundón de otro partido y trabajar de manera cómoda en una alianza que parece estar dándose desde ya”.

La semana pasada la bancada del PRD escogió a Crispiano Adames, como candidato a la presidencia de la Asamblea Nacional, para un nuevo periodo legislativo.

Adames se impuso ante el diputado Ricardo Torres 24 votos a 11.