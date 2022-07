Basura, paz y salvo: ¿Quiénes no podrán vender sus bienes?

1656625357450.jpg Requisitos y solicitud de paz y salvo en la recolección de basura por la Autoridad de Aseo es una ley la cual vincula al Registro Publico y consiste en que aquellas personas morosas no podrán vender sus bienes inmuebles si no se ponen al día con los pagos en la AAUD

De acuerdo con el artículo 76 de la Ley N°276, el Registro Público no practicará ninguna inscripción relativa a bienes inmuebles mientras no se compruebe que están paz y salvo con la AAUD e entidad competente, para realizar los cobros de la Tasa de Gestión Integral de Residuos por el servicio de recolección. De acuerdo con el artículo 76 de la Ley N°276, el Registro Público no practicará ninguna inscripción relativa a bienes inmuebles mientras no se compruebe que están paz y salvo con la AAUD e entidad competente, para realizar los cobros de la Tasa de Gestión Integral de Residuos por el servicio de recolección.

¿Cuánto costará la paz y salvo?

La paz y salvo tendrá un valor de B/.1.00., y una vigencia de 30 días calendario. El documento podrá ser solicitado en las siguientes agencias de la AAUD:

Sede administrativa en Calidonia

El Dorado

Vía Brasil

Los Pueblos

La Gran Estación

24 de diciembre

Sede central del Registro Público

Para todos en general la penalización va a venir si la persona quiere vender sus bienes la persona debe pagar la deuda en el registro público para hacer. Si hipotecario como requisito se necesita la autoridad de Aseo, pero si la persona quiere comprar una vivienda el vendedor tiene que ponerse al día.

Según datos de la Autoridad de Aseo la falta de cultura de pago por el servicio genera una deuda que supera los 110 millones de dólares.