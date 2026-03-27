BDA avanza en reestructuración para convertirse en Instituto Agropecuario

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) celebró una reunión de su Junta Directiva para evaluar avances en su proceso de reestructuración, con miras a fortalecer su eficiencia y mejorar la atención a micros y pequeños productores del país.

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La sesión fue presidida por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares. Durante el encuentro, se abordó la transformación del BDA en el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA), una iniciativa impulsada bajo los lineamientos del presidente José Raúl Mulino.

Avances financieros del BDA

En 2025, bajo la gestión del gerente general Francisco Mejía, el banco logró recuperar 42.1 millones de balboas en préstamos:

B/.38.6 millones en capital

B/.3.4 millones en intereses

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Estos resultados forman parte del esfuerzo por sanear y estabilizar las finanzas de la entidad.

Enfoque en pequeños productores

El proceso de modernización busca:

Facilitar el acceso a financiamiento

Incentivar inversiones agropecuarias

Brindar atención más ágil y cercana

El objetivo principal es fortalecer la producción nacional y la seguridad alimentaria. En 2026, el BDA cumple 53 años de funcionamiento como brazo financiero del sector agropecuario panameño, en medio de una etapa de transformación institucional.