Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 14:51

Agroferias del IMA para el fin de semana: Puntos de venta para el sábado y domingo

Consulta dónde estarán las agroferias del IMA este 28 y 29 de marzo y qué necesitas para comprar productos baratos.

Agroferias del IMA para el fin de semana

Agroferias del IMA para el fin de semana

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció nuevas jornadas de Agroferias para este fin de semana, una oportunidad para que los panameños accedan a productos a bajo costo. Las ferias se realizarán el sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 en distintas regiones del país.

Requisitos para comprar en las agroferias

El IMA recordó a los asistentes que deben:

  • Presentar su cédula de identidad personal
  • Llevar bolsas reutilizables
  • Acudir temprano para aprovechar los productos

Agroferias del IMA - Sábado 28

Comarca Ngabe Buglé

  • Cerro Ceniza, en el corregimiento de Cerro Puerco, distrito de Muná

Agroferias del IMA - Domingo 29

Panamá Este

  • Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo

Comarca Ngabe Buglé

  • Parque Los Mangos, en Río Chiriquí, distrito de Kusapín
Embed - I M A P A N A M A en Instagram: "Consulta las Agroferias del IMA para este fin de semana Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"
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