Agroferias del IMA para el fin de semana: Puntos de venta para el sábado y domingo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario anunció nuevas jornadas de Agroferias para este fin de semana, una oportunidad para que los panameños accedan a productos a bajo costo. Las ferias se realizarán el sábado 28 y domingo 29 de marzo de 2026 en distintas regiones del país.
Requisitos para comprar en las agroferias
El IMA recordó a los asistentes que deben:
- Presentar su cédula de identidad personal
- Llevar bolsas reutilizables
- Acudir temprano para aprovechar los productos
Agroferias del IMA - Sábado 28
Comarca Ngabe Buglé
- Cerro Ceniza, en el corregimiento de Cerro Puerco, distrito de Muná
Agroferias del IMA - Domingo 29
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tortí, en el distrito de Chepo
Comarca Ngabe Buglé
- Parque Los Mangos, en Río Chiriquí, distrito de Kusapín