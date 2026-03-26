Agroferias del IMA para el fin de semana: Puntos de venta para el sábado y domingo

Requisitos para comprar en las agroferias

El IMA recordó a los asistentes que deben:

Embed - I M A P A N A M A en Instagram: "Consulta las Agroferias del IMA para este fin de semana Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional. Conoce las sedes Desde las 8:00 a.m. Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula ¡Por un Panamá que consume lo nuestro! #ConPasoFirme"