Beneficiarios de Mi Primer Empleo inician pasantía laboral en sector bancario

El programa está diseñado para jóvenes entre 17 y 24 años, que incluyen universitarios y bachilleres de escuelas vocacionales o con formación técnica, brindándoles la oportunidad de ingresar al mercado laboral con una experiencia significativa. Larry y Elianis son parte de este grupo inaugural, beneficiándose de la pasantía en el sector bancario en la ciudad capital.

Elianis González, de 19 años, comenzó su pasantía en UniBank tras ser aceptada a través del Centro Regional Universitario de San Miguelito (CRUSAN), donde estudia Mercadología, Publicidad y Venta. Ella ha expresado su entusiasmo por esta oportunidad, señalando que el programa le permite aplicar las habilidades blandas adquiridas y obtener experiencia práctica en diversos departamentos del banco.

Beneficiarios del programa Mi Primer Empleo

image.png

Larry Keene, de 23 años y estudiante de la Universidad Latina de Panamá, también ha compartido su gratitud por el programa. "Mi Primer Empleo me ha cambiado la vida, porque me ha permitido entrar a un área de trabajo que me hace crecer como persona y como profesional", comentó Keene, residente de Don Bosco. Destacó la importancia de la oportunidad brindada por el Gobierno Nacional para los jóvenes sin experiencia laboral.

John Rozo Uribe, Gerente General de UniBank Panamá, subrayó la importancia de la colaboración entre el gobierno, el sector privado y otros actores clave para mejorar la economía del país y proporcionar oportunidades a los jóvenes. "Las sociedades se mejoran cuando todos trabajamos juntos hacia un propósito común", afirmó Rozo Uribe.

Mi Primer Empleo ofrecerá mil plazas de pasantías

El programa "Mi Primer Empleo" ofrecerá más de 1,000 plazas para pasantías laborales a jóvenes bachilleres y universitarios, así como a estudiantes de escuelas vocacionales y del INADEH. El Estado, a través del MITRADEL, aportará 300 balboas mensuales por tres meses de pasantía a cada participante, mientras que las empresas cubrirán la diferencia hasta el salario mínimo. Además, las empresas recibirán un incentivo fiscal equivalente al doble del salario mínimo mensual por un periodo de tres meses, aplicable en la declaración de renta del año respectivo.

Este programa busca facilitar el acceso a oportunidades laborales dignas y proporcionar una base sólida para el desarrollo profesional de la juventud panameña.