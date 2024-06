Benicio Robinson sobre la Comisión de Presupuesto: "llegó el momento de coger un receso"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1804150264737169711&partner=&hide_thread=false El diputado Benicio Robinson manifestó que la instrucción del @PRDesPanama ha sido conversar con la bancada de @somosrmpa, y consideró que llegó el momento de "coger un receso" en la dirección de la Comisión de Presupuesto. #TReporta pic.twitter.com/z4USHaEjQC — Telemetro Reporta (@TReporta) June 21, 2024

Además, Robinson criticó al diputado Juan Diego Vásquez, señalando que había participado en la aprobación de la Ley General de Presupuesto y estaba al tanto de las razones por las cuales la Comisión de Presupuesto no estaba sesionando debido a remodelaciones.

"Juan Diego Vásquez sigue siendo un joven muy talentoso para decir la verdad y decir las mentiras, y una vez más muestra sus mentiras, porque él estuvo cuando se aprobó la Ley General de Presupuesto, donde hay un artículo que señala que dentro de los 15 días no se labora, sabe bien que la Comisión estaba en remodelación, sacando baldosas no se puede sesionar, no es serio, va a tener que aprender después del día primero, cuando no sea diputado, le doy ese velo de luto que va a tener por cinco años", dijo Benicio Robinson.