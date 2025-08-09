Boa imperartor fue rectada en Cañazas, Santiago

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que rescató una boa imperator en la comunidad de Cañazas Abajo, en Santiago Este. Se trata de una de las serpientes más grandes de la región, que cumple un rol clave en el control de plagas y equilibrio de los ecosistemas.
Una boa imperator fue rescatada en la comunidad de Cañazas Abajo, en Santiago Este.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 9, 2025
Se trata de una de las serpientes más grandes de la región, que cumple un rol clave en el control de plagas y equilibrio de los ecosistemas.@MiAmbientePma agradece la colaboración ciudadana… pic.twitter.com/WynESJaVCK