Veraguas Nacionales -  9 de agosto de 2025 - 11:34

Boa imperartor fue rectada en Cañazas, Santiago

MiAmbiente rescató una boa imperator en la comunidad de Cañazas Abajo, en Santiago Este, provincia de Veraguas.

Boa imperator ubicada en Santiago.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que rescató una boa imperator en la comunidad de Cañazas Abajo, en Santiago Este. Se trata de una de las serpientes más grandes de la región, que cumple un rol clave en el control de plagas y equilibrio de los ecosistemas.

La entidad agradece la colaboración ciudadana para proteger la fauna y conservar el patrimonio natural.

