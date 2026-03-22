Panamá Nacionales -  22 de marzo de 2026 - 12:18

Boda masiva en Playa Veracruz: más de 100 parejas dan el "sí, acepto" en Arraiján

La boda masiva incluyó una cena donde los asistentes compartieron historias y el inicio de nuevos recuerdos.

Boda masiva en Playa Veracruz.

Boda masiva en Playa Veracruz.

Ana Canto
Por Ana Canto

Más de 100 parejas dieron el "sí, acepto" para reafirmar su unión en la primera boda masiva de playa Veracruz, organizada por la Alcaldía de Arraiján.

Las parejas sellaron su compromiso en una iniciativa que busca fortalecer el bienestar comunitario e impulsar espacios donde las familias crezcan y construyan un futuro sólido.

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, dirigió un mensaje a los presentes en el que enfatizó los valores de compromiso, respeto y esperanza, fundamentales para construir relaciones que trasciendan en el tiempo.

La celebración incluyó una cena donde los asistentes compartieron historias y el inicio de nuevos recuerdos. La velada, caracterizada por un ambiente de calidez, contó con un brindis especial y la presentación de diversos artistas invitados.

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