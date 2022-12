Bomberos brindan recomendaciones sobre el uso responsable de pirotecnia

“Es importante que la población conozca que estos artefactos pirotécnicos se deben comprar en lugares autorizados, en las pirotécnicas que tienen sus establecimientos propiamente establecidos, y es importante también cuando los compramos que pidamos las recomendaciones porque muchas veces se nos pide leer las indicaciones que trae el producto pero sabemos que los panameños no estamos acostumbrados a leer”, indicó el mayor Delgado.

Bomberos brindan recomendaciones sobre el uso responsable de la pirotecnia

Insta a no comprar pirotecnia en las buhonerías, ni en las tiendas que no estén autorizadas y que no cuenten con el permiso establecido por la Dirección de Asuntos de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad.

Explicó que si bien es cierto ha disminuido la incidencia de niños con quemaduras por fuegos artificiales, hace un llamado al adulto responsable que compra el producto para que no se lo entregue a los menores de edad.

“Lo poco que hemos visto de niños utilizando fuegos pirotécnicos en algunos puntos de la ciudad capital es que lo están adquiriendo y lo están introduciendo en envases de vidrio o de lata y esto es preocupante porque una lata o una botella de vidrio al quebrarse puede salir esparcidos los residuos y causar traumas penetrantes”, advirtió el mayor de los Bomberos.

Por otro lado, dio a conocer que se siguen registrando casos de menores entre 1 y 4 años de edad con quemaduras por líquidos calientes, lo cual también genera preocupación y piden a los padres estar pendientes.