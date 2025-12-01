Colón Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 11:18

Bomberos de Colón limpian jersey en la Transístmica y en Puerto Escondido

El Cuerpo de Bomberos realizaron la jornada de limpieza de los jersey para mejorar la visibilidad y reducir riesgos de accidentes.

David Pérez
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Zona Regional Colón, llevó a cabo una jornada de limpieza de los jersey ubicados en la vía Transístmica, específicamente en el sector de Puerto Escondido, como parte de sus acciones comunitarias enfocadas en mejorar la seguridad vial del área.

La institución explicó que este tipo de labores busca mantener las áreas viales en condiciones seguras y con mayor orden visual, evitando que la suciedad acumulada dificulte la visibilidad de los conductores.

image

La limpieza de estas barreras es fundamental para reducir el riesgo de accidentes, especialmente durante horas de poca iluminación o en condiciones climáticas adversas, escenarios donde una visibilidad adecuada puede marcar la diferencia.

Con este esfuerzo, los bomberos reafirmaron su compromiso con el bienestar de la comunidad colonense y su apoyo a las autoridades para mantener vías más seguras para todos los usuarios.

