Panamá Nacionales -  1 de diciembre de 2025 - 08:14

Explosiones y fugas de gas: Bomberos reportan aumento de emergencias en el 2025

Bomberos han atendido 769 emergencias por gas en 2025 y reportan seis explosiones con víctimas. Instan a reforzar la prevención en hogares y edificios.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un total de 769 emergencias relacionadas con gas en edificios y residencias han sido atendidas en lo que va del año 2025 por unidades del Cuerpo de Bomberos de Panamá(BCBRP), según informó la entidad este fin de semana.

El BCBRP detalló que, además de estas intervenciones, durante 2025 se han registrado seis explosiones en residencias y edificios de apartamentos, dejando pérdidas humanas y personas con lesiones permanentes, lo que evidencia la gravedad y el riesgo constante que representan estas situaciones.

De acuerdo con el informe, de los 769 incidentes:

  • 381 corresponden a reguladores defectuosos,
  • 142 a escapes en cilindros en mal estado,
  • 134 a fugas controladas,
  • 41 a estufas dañadas,
  • 40 a mangueras deterioradas, y
  • 31 a tuberías afectadas.

Estas cifras, señala el BCBRP, muestran los múltiples puntos vulnerables que existen dentro de los hogares panameños y reafirman la necesidad de fortalecer la cultura de prevención para evitar emergencias mayores.

La entidad reiteró una serie de recomendaciones clave para actuar de inmediato ante la presencia de olor a gas el cual puede percibirse similar a cebolla, ajo o basura:

  • Cerrar las llaves de paso del gas.
  • Ventilar abriendo puertas y ventanas.
  • No encender luces, interruptores, celulares o abanicos.
  • Desalojar la vivienda.
  • Llamar de inmediato al 103.
  • En edificios, notificar a la administración para coordinar el desalojo preventivo del inmueble.

Los Bomberos recordaron que la prevención y el mantenimiento adecuado de cilindros, reguladores, mangueras y estufas son fundamentales para reducir el riesgo de explosiones y fugas.

