Dictan detención provisional a hombre por agredir brutalmente a adulta mayor en Soná

Un juez dictó detención provisional a un hombre de 33 años acusado de agredir a una adulta mayor de 87 años en Soná, Veraguas. La víctima está delicada.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre de 33 años, señalado como el presunto responsable de agredir a golpes a una mujer de 87 años en la comunidad de Tierra Blanca, distrito de Soná, provincia de Veraguas.

La víctima, una adulta mayor reconocida en el área, tuvo que ser trasladada a un centro médico, donde permanece hospitalizada en estado delicado debido a la gravedad de las lesiones.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la fiscalía presentó los elementos que vinculan al sospechoso con el hecho, logrando que se impusiera la medida cautelar más severa mientras avanzan las investigaciones. El Ministerio Público continuará recopilando evidencia para esclarecer las circunstancias del ataque.

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para denunciar cualquier situación de violencia contra adultos mayores, recordando que este grupo poblacional es especialmente vulnerable y requiere protección permanente.

