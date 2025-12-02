Bocas del Toro Nacionales -  2 de diciembre de 2025 - 17:56

Bomberos monitorean Bocas del Toro tras sismo de magnitud 3.6

El personal del Cuerpo de Bomberos realizó un monitoreo en Bocas del Toro tras el sismo de magnitud 3.6 registrado hace unas horas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Tras el sismo de magnitud 3.6 registrado este martes 2 de diciembre en Bocas del Toro, personal del Cuerpo de Bomberos realizó un monitoreo en la zona. No se reportaron heridos ni daños.

