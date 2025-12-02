Bomberos monitorean Bocas del Toro tras sismo de magnitud 3.6.

Tras el sismo de magnitud 3.6 registrado este martes 2 de diciembre en Bocas del Toro, personal del Cuerpo de Bomberos realizó un monitoreo en la zona. No se reportaron heridos ni daños.
