¿Buscas trabajo? MITRADEL publica vacantes disponibles

Mitradel publica vacantes disponibles. @TReporta

Por Orlanys Castellano El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las vacantes disponibles a través de su página web, donde diferentes empresas del país ofrecen oportunidades para personas con distintos niveles de formación, habilidades y experiencia laboral.

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Conozca las vacantes disponibles Asesor de crédito en Panamá Oeste, Herrera, Coclé y Colón Se solicita personal con estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Es requisito contar con licencia de conducir vigente. Operador de patio en Colón La vacante está dirigida a personas con bachillerato completo y experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares. Capataz electricista en Panamá Se requiere bachillerato industrial reconocido en Panamá y experiencia mínima de tres años como instalador electricista. Gerente de sucursal retail en Panamá Se solicita personal con estudios en Administración, Mercadeo o áreas afines. Técnico de videovigilancia en Panamá Los interesados deben contar con formación técnica en Electrónica, Electricidad, Informática, Telecomunicaciones, Redes o carreras relacionadas. Ayudante general de bodega y despacho en Panamá Se requiere bachillerato completo y experiencia en áreas de bodega, almacén, logística o despacho. Conductor de entregas en Panamá Se solicita experiencia en carga y descarga de mercancía, así como experiencia como conductor de camiones de reparto o entrega. Es indispensable contar con licencia de conducir vigente tipo F. Asistente administrativa contable en Panamá Los aspirantes deben contar con título universitario completo o estar cursando estudios en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines. Verifique la disponibilidad de cada vacante Es importante que los interesados revisen cada oferta antes de postularse, ya que las vacantes pueden ser actualizadas, modificadas o cerradas una vez que las empresas reciben las postulaciones correspondientes. Conozca algunas de las vacantes disponibles para esta semana en la Bolsa de Empleo del @MitradelPma. pic.twitter.com/TBR9DWyDQY — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026