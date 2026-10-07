¿Buscas trabajo? MITRADEL publica vacantes disponibles

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las vacantes disponibles a través de su página web, donde diferentes empresas del país ofrecen oportunidades para personas con distintos niveles de formación, habilidades y experiencia laboral.
Conozca las vacantes disponibles
Asesor de crédito en Panamá Oeste, Herrera, Coclé y Colón
- Se solicita personal con estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Es requisito contar con licencia de conducir vigente.
Operador de patio en Colón
- La vacante está dirigida a personas con bachillerato completo y experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares.
Capataz electricista en Panamá
- Se requiere bachillerato industrial reconocido en Panamá y experiencia mínima de tres años como instalador electricista.
Gerente de sucursal retail en Panamá
- Se solicita personal con estudios en Administración, Mercadeo o áreas afines.
Técnico de videovigilancia en Panamá
- Los interesados deben contar con formación técnica en Electrónica, Electricidad, Informática, Telecomunicaciones, Redes o carreras relacionadas.
Ayudante general de bodega y despacho en Panamá
- Se requiere bachillerato completo y experiencia en áreas de bodega, almacén, logística o despacho.
Conductor de entregas en Panamá
- Se solicita experiencia en carga y descarga de mercancía, así como experiencia como conductor de camiones de reparto o entrega. Es indispensable contar con licencia de conducir vigente tipo F.
Asistente administrativa contable en Panamá
- Los aspirantes deben contar con título universitario completo o estar cursando estudios en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.
Verifique la disponibilidad de cada vacante
Es importante que los interesados revisen cada oferta antes de postularse, ya que las vacantes pueden ser actualizadas, modificadas o cerradas una vez que las empresas reciben las postulaciones correspondientes.