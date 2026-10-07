Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 11:02

¿Buscas trabajo? MITRADEL publica vacantes disponibles

Las oportunidades laborales de Mitradel incluyen puestos en ventas, logística, electricidad, contabilidad, administración, transporte y otras áreas.

Mitradel publica vacantes disponibles.

Mitradel publica vacantes disponibles.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las vacantes disponibles a través de su página web, donde diferentes empresas del país ofrecen oportunidades para personas con distintos niveles de formación, habilidades y experiencia laboral.

Conozca las vacantes disponibles

Asesor de crédito en Panamá Oeste, Herrera, Coclé y Colón

  • Se solicita personal con estudios en Ventas, Mercadeo, Agropecuaria o carreras afines. Es requisito contar con licencia de conducir vigente.

Operador de patio en Colón

  • La vacante está dirigida a personas con bachillerato completo y experiencia en trabajos de patio, plantas industriales, bodegas, puertos, logística, construcción o actividades similares.

Capataz electricista en Panamá

  • Se requiere bachillerato industrial reconocido en Panamá y experiencia mínima de tres años como instalador electricista.

Gerente de sucursal retail en Panamá

  • Se solicita personal con estudios en Administración, Mercadeo o áreas afines.

Técnico de videovigilancia en Panamá

  • Los interesados deben contar con formación técnica en Electrónica, Electricidad, Informática, Telecomunicaciones, Redes o carreras relacionadas.

Ayudante general de bodega y despacho en Panamá

  • Se requiere bachillerato completo y experiencia en áreas de bodega, almacén, logística o despacho.

Conductor de entregas en Panamá

  • Se solicita experiencia en carga y descarga de mercancía, así como experiencia como conductor de camiones de reparto o entrega. Es indispensable contar con licencia de conducir vigente tipo F.

Asistente administrativa contable en Panamá

  • Los aspirantes deben contar con título universitario completo o estar cursando estudios en Contabilidad, Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines.

Verifique la disponibilidad de cada vacante

Es importante que los interesados revisen cada oferta antes de postularse, ya que las vacantes pueden ser actualizadas, modificadas o cerradas una vez que las empresas reciben las postulaciones correspondientes.

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