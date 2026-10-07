Empleos en Panamá: estas empresas tienen vacantes disponibles para distintos perfiles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) cuenta con un portal de oportunidades de empleos donde empresas publican vacantes dirigidas a personas con diferentes perfiles académicos y profesionales.
Empleos disponibles y requisitos
Entre las vacantes publicadas actualmente se encuentran oportunidades para estudiantes, profesionales y personas con experiencia en áreas como finanzas, ventas, contabilidad y operaciones bancarias.
Microserfin
- Practicante en Finanzas y Economía.
- Requisitos: Disponibilidad para trabajar a tiempo completo, presentar una carta avalada por la universidad y una carta que certifique el seguro médico universitario.
Empresa panameña de alimentos
- Ayudante de ventas.
- Requisitos: Experiencia básica en distribución y apoyo en ventas, además de conocimientos básicos en manejo de inventarios.
Ueta Duty Free America
- Asistente de contabilidad bilingüe.
- Requisitos: Contar con al menos dos años de experiencia, dominio del idioma inglés y conocimientos en cuentas por pagar y SAP Business One.
Credicorp Bank
- Oficial de Operaciones de Préstamos.
- Requisitos: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines, además de tres años de experiencia en operaciones dentro del sector bancario.
Banistmo
- Gerente de Televentas.
- Requisitos: Mínimo dos años de experiencia en ventas y servicios de productos financieros, conocimientos administrativos, ventas y manejo de herramientas CRM.
Estas son algunas de las oportunidades laborales disponibles a través del portal de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, donde los interesados pueden consultar los requisitos y detalles de cada posición. https://www.panacamara.com/