Empleos en Panamá: estas empresas tienen vacantes disponibles para distintos perfiles

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) cuenta con un portal de oportunidades de empleos donde empresas publican vacantes dirigidas a personas con diferentes perfiles académicos y profesionales.

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Empleos disponibles y requisitos

Entre las vacantes publicadas actualmente se encuentran oportunidades para estudiantes, profesionales y personas con experiencia en áreas como finanzas, ventas, contabilidad y operaciones bancarias.

Microserfin

Practicante en Finanzas y Economía.

Requisitos: Disponibilidad para trabajar a tiempo completo, presentar una carta avalada por la universidad y una carta que certifique el seguro médico universitario.

Empresa panameña de alimentos

Ayudante de ventas.

Requisitos: Experiencia básica en distribución y apoyo en ventas, además de conocimientos básicos en manejo de inventarios.

Ueta Duty Free America

Asistente de contabilidad bilingüe.

Requisitos: Contar con al menos dos años de experiencia, dominio del idioma inglés y conocimientos en cuentas por pagar y SAP Business One.

Credicorp Bank

Oficial de Operaciones de Préstamos.

Requisitos: Licenciatura en Administración de Empresas, Finanzas o carreras afines, además de tres años de experiencia en operaciones dentro del sector bancario.

Banistmo

Gerente de Televentas.

Requisitos: Mínimo dos años de experiencia en ventas y servicios de productos financieros, conocimientos administrativos, ventas y manejo de herramientas CRM.

Estas son algunas de las oportunidades laborales disponibles a través del portal de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, donde los interesados pueden consultar los requisitos y detalles de cada posición. https://www.panacamara.com/