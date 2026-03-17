Panamá Nacionales -  17 de marzo de 2026 - 15:10

Caja de Ahorros suspende acceso a Casa Matriz por revisión eléctrica preventiva

La Caja de Ahorros suspendió temporalmente el acceso a su Casa Matriz por variaciones en el flujo eléctrico. Conozca las alternativas disponibles.

Caja de Ahorros activa canales digitales tras suspender atención 

Caja de Ahorros activa canales digitales tras suspender atención 

Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Ahorros de Panamá informó que el acceso a su Casa Matriz y oficinas administrativas se encuentra temporalmente suspendido, debido a revisiones preventivas tras registrarse variaciones en el flujo eléctrico.

A través de un comunicado, la entidad bancaria explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad tanto para colaboradores como para clientes.

Las áreas técnicas ya se encuentran trabajando para restablecer las operaciones en la sede principal en el menor tiempo posible.

Sucursales de Caja de Ahorros operan con normalidad

AVISO-3-17

El banco aclaró que el resto de sus sucursales y oficinas administrativas continúan operando con normalidad en todo el país, por lo que los servicios no han sido suspendidos a nivel nacional.

Canales digitales disponibles

Mientras se mantiene la medida en Casa Matriz, los clientes pueden realizar sus transacciones a través de los canales digitales habilitados:

  • Banca en Línea
  • Banca Móvil
  • A.N.D.R.E.A. (WhatsApp: 6949-0076)
  • Línea de atención telefónica: 800-2252

Recomendación a clientes

La entidad recomendó a los usuarios utilizar estos canales alternativos para evitar inconvenientes, mientras se completan las revisiones técnicas en la sede principal.

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