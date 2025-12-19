Canal de Panamá incorpora dos nuevos remolcadores de última generación a su flota

El Canal de Panamá incorporó dos nuevos remolcadores a su flota como parte de su estrategia para fortalecer la eficiencia operativa y mantener un servicio seguro, confiable y competitivo.

Durante una ceremonia realizada en el muelle de Cruceros de Amador, fueron bautizados los remolcadores TRAktor 2600-Z de última generación, denominados “Isla Popa” e “Isla Uva”. Cada embarcación cuenta con una eslora de 25.9 metros y una manga de 12.8 metros.

Estas unidades desempeñan un papel clave en la operación diaria del Canal, al asistir a los buques en las maniobras de entrada y salida de las esclusas, así como durante su tránsito por el Corte Culebra, una de las secciones más exigentes de la vía interoceánica.

Asimismo, son indispensables para garantizar un tránsito seguro y eficiente a través de las esclusas neopanamax, donde se requiere alta maniobrabilidad y precisión.

Los remolcadores incorporados corresponden al modelo TRAktor 2600-Z, reconocido a nivel internacional por su eficiencia y alto desempeño operativo. Este diseño ha demostrado ser idóneo para operaciones de asistencia intensiva, como las que se realizan en el Canal de Panamá.

Estas dos unidades forman parte de un contrato de fletamento suscrito con la empresa danesa Svitzer, lo que permite ampliar la capacidad operativa sin comprometer la eficiencia financiera ni la flexibilidad en la gestión de la flota.

Svitzer es un proveedor global de servicios marítimos y de remolque, con presencia en más de 140 puertos y 40 terminales en 37 países.

Con la incorporación de estas nuevas unidades, el Canal de Panamá refuerza su capacidad de respuesta ante las demandas del comercio global, consolidando una operación que prioriza la eficiencia, la sostenibilidad y la excelencia en el servicio.