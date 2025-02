Carnavales 2025: ¿La entrada al Festival Carnavalístico en la capital será gratuita?

Se recomienda a los asistentes llegar temprano a las actividades, utilizar protector solar, resguardar la cédula de identidad y llevar solo el dinero justo para las compras.

Embed - Carnavalistico on Instagram: " ¡IMPORTANTE! Todo lo que debes saber para disfrutar del Festival Carnavalístico Entrada GRATIS para que nadie se quede por fuera. Objetos prohibidos: revisa bien antes de salir de casa. Recomendaciones clave para que disfrutes sin preocupaciones: Llega temprano para asegurar tu lugar. Usa protector solar porque el sol no perdona. Lleva dinero justo para tus compras. Ten tu identificación contigo siempre. Carga tu celular para que no te pierdas ni un momento. Del 28 de febrero al 4 de marzo Cinta Costera – Festival Carnavalístico Toma nota y prepárate para vivirlo al máximo. ¡Nos vemos en el festival! #FestivalCarnavalístico #YoMeQuedoEnLaCity"