Carnavales 2026: Bomberos comparten recomendaciones de seguridad

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) anunció un despliegue especial de seguridad durante las festividades de carnavales, con el objetivo de prevenir emergencias en todo el país.

El coronel Ángel Delgado informó que aproximadamente 1,400 unidades estarán en servicio activo, apoyadas con cerca de 250 medios operativos, además de la activación de brigadas forestales.

Recomendaciones por los Bomberos antes de salir de casa

Las autoridades reiteraron que muchas emergencias durante carnavales se registran en residencias que quedan solas, por lo que recomendaron:

Desconectar equipos eléctricos

Cerrar el regulador del tanque de gas

Informar a un vecino o familiar sobre la ausencia

Verificar puertas y ventanas

Medidas de seguridad durante las celebraciones

Delgado también recomendó adoptar medidas preventivas al llegar a los destinos turísticos o de celebración:

Mantenerse hidratado

Protegerse del sol

Usar ropa adecuada

Evitar realizar fogatas

Precaución con fuegos artificiales

Ángel Delgado, coronel del Cuerpo de Bomberos de Panamá, recomendó desconectar los equipos eléctricos cuando sale de casa, al igual que el regulador del tanque de gas y avisar a algún vecino que va a estar fuera.

También al llegar a sus destinos hidratarse bien, protegerse del… pic.twitter.com/r06BNCjxlG

También al llegar a sus destinos hidratarse bien, protegerse del… pic.twitter.com/r06BNCjxlG — Telemetro Reporta (@TReporta) February 13, 2026

Las autoridades hicieron énfasis en respetar las zonas delimitadas para el uso de pirotecnia.

El coronel Delgado advirtió que ingresar a estas áreas puede generar accidentes graves, por lo que instó a la población a mantener distancia y seguir las indicaciones de seguridad.

Brigadas forestales activadas

El operativo incluye brigadas forestales que buscan prevenir incendios, especialmente en zonas donde las altas temperaturas y las actividades humanas aumentan el riesgo de siniestros.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la prevención y a la responsabilidad ciudadana durante una de las temporadas con mayor movilización de personas en el país.