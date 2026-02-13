Panamá Nacionales -  13 de febrero de 2026 - 06:57

Carnavales 2026: Bomberos comparten recomendaciones de seguridad

El Cuerpo de Bomberos recomienda desconectar equipos eléctricos, cerrar tanques de gas y evitar fogatas durante los Carnavales 2026.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) anunció un despliegue especial de seguridad durante las festividades de carnavales, con el objetivo de prevenir emergencias en todo el país.

El coronel Ángel Delgado informó que aproximadamente 1,400 unidades estarán en servicio activo, apoyadas con cerca de 250 medios operativos, además de la activación de brigadas forestales.

Recomendaciones por los Bomberos antes de salir de casa

Las autoridades reiteraron que muchas emergencias durante carnavales se registran en residencias que quedan solas, por lo que recomendaron:

  • Desconectar equipos eléctricos
  • Cerrar el regulador del tanque de gas
  • Informar a un vecino o familiar sobre la ausencia
  • Verificar puertas y ventanas

Medidas de seguridad durante las celebraciones

Delgado también recomendó adoptar medidas preventivas al llegar a los destinos turísticos o de celebración:

  • Mantenerse hidratado
  • Protegerse del sol
  • Usar ropa adecuada
  • Evitar realizar fogatas
  • Precaución con fuegos artificiales
Las autoridades hicieron énfasis en respetar las zonas delimitadas para el uso de pirotecnia.

El coronel Delgado advirtió que ingresar a estas áreas puede generar accidentes graves, por lo que instó a la población a mantener distancia y seguir las indicaciones de seguridad.

Brigadas forestales activadas

El operativo incluye brigadas forestales que buscan prevenir incendios, especialmente en zonas donde las altas temperaturas y las actividades humanas aumentan el riesgo de siniestros.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la prevención y a la responsabilidad ciudadana durante una de las temporadas con mayor movilización de personas en el país.

