Carnavales 2026: Bomberos comparten recomendaciones de seguridad

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) anunció un despliegue especial de seguridad durante las festividades de carnavales, con el objetivo de prevenir emergencias en todo el país.
Recomendaciones por los Bomberos antes de salir de casa
Las autoridades reiteraron que muchas emergencias durante carnavales se registran en residencias que quedan solas, por lo que recomendaron:
- Desconectar equipos eléctricos
- Cerrar el regulador del tanque de gas
- Informar a un vecino o familiar sobre la ausencia
- Verificar puertas y ventanas
Medidas de seguridad durante las celebraciones
Delgado también recomendó adoptar medidas preventivas al llegar a los destinos turísticos o de celebración:
- Mantenerse hidratado
- Protegerse del sol
- Usar ropa adecuada
- Evitar realizar fogatas
- Precaución con fuegos artificiales
Las autoridades hicieron énfasis en respetar las zonas delimitadas para el uso de pirotecnia.
El coronel Delgado advirtió que ingresar a estas áreas puede generar accidentes graves, por lo que instó a la población a mantener distancia y seguir las indicaciones de seguridad.
Brigadas forestales activadas
El operativo incluye brigadas forestales que buscan prevenir incendios, especialmente en zonas donde las altas temperaturas y las actividades humanas aumentan el riesgo de siniestros.
El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la prevención y a la responsabilidad ciudadana durante una de las temporadas con mayor movilización de personas en el país.