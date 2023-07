Caso New Business, Ricardo Martinelli: Surgen reacciones por Luis Eduardo Camacho tras condena

Luego que en el Caso New Business , la Jueza Baloisa Marquínez emitió sentencia condenatoria contra cinco ciudadanos por blanqueo de capitales, entre estos el expresidente de la República, Ricardo Martinelli, a quien se le impuso una multa equivalente a $19,221,600.48 como pena accesoria. Se absolvió a 10 personas, el secretario y vocero por el ex mandatario Luis Eduardo Camacho, reaccionó a la decisión.

"Hecho público el fallo político del proceso conocido como New Business, abogados y copartidarios, analizarán el exabrupto jurídico, que pretende hacer de una legítima transacción privada, que no involucra lesión patrimonial al Estado, tal cuál indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, en un inexistente delito. En las próximas horas se hará un pronunciamiento al país sobre las acciones políticas y jurídicas a seguir", subrayó Camacho. "Hecho público el fallo político del proceso conocido como New Business, abogados y copartidarios, analizarán el exabrupto jurídico, que pretende hacer de una legítima transacción privada, que no involucra lesión patrimonial al Estado, tal cuál indicó el Tribunal de Cuentas y la Contraloría, en un inexistente delito. En las próximas horas se hará un pronunciamiento al país sobre las acciones políticas y jurídicas a seguir", subrayó Camacho.