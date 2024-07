CCIAP exige investigación en caso Auxilio Económico del IFARHU

El presidente de la Cámara de Comercio ( CCIAP ), Juan Arias, ha llamado a una investigación exhaustiva sobre el manejo de los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU ). Arias enfatizó la necesidad de distinguir entre aquellos que legítimamente necesitaban y tenían derecho a recibir estos auxilios y aquellos que no calificaban para ellos.

“Es una demanda abierta porque lo que necesitamos es que se investigue por un lado la gente que realmente sí necesitaba y tenía todo el derecho a un auxilio económico del Ifarhu, y que no tenemos ningún problema con ello,” declaró Arias.

Sin embargo, expresó su preocupación por los individuos que no cumplían con los requisitos y aún así recibieron los auxilios. “Hay personas que no aplicaban, no necesitaban, no debieron haber recibido estos auxilios económicos y nosotros necesitamos que se investigue o que ellos decidan devolver estos fondos,” añadió.

CCIAP pide investigación rigurosa en el IFARHU

Arias también destacó la importancia de reconocer y aplaudir a las instituciones que actuaron correctamente, mientras que aquellas que no lo hicieron deben ser investigadas rigurosamente. “Por la parte gubernamental a las instituciones que hicieron las cosas correctas aplaudirle, sin embargo, las que no lo hicieron de la manera correcta hay que investigarlo y como he dicho anteriormente, que caiga quien caiga,” afirmó.

El presidente de la Cámara de Comercio subrayó que la organización no pretende convertirse en un fiscalizador del país, pero está comprometida a denunciar cualquier irregularidad. “No queremos que piensen que nosotros vamos a ser fiscalizadores del país, sin embargo, todo lo que pensemos que no esté correcto lo vamos a dejar saber a través de los medios de comunicación y si sentimos que las autoridades no hacen nada al respecto evaluaremos la posibilidad de ir presentando las denuncias cuando consideremos que sea necesario,” concluyó Arias.

La Cámara de Comercio espera que las autoridades tomen las medidas necesarias para asegurar que los recursos públicos sean utilizados de manera justa y adecuada, y que cualquier mal manejo sea corregido para mantener la confianza en las instituciones.