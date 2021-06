Chapman: Manejo de puertos se debió abrir a competencia antes de renovar contrato con PPC

PPC es una empresa filial de Hutchison Port Hold que opera dos puertos en ambas salidas del Canal de Panamá, el Puerto de Balboa y el Puerto de Cristóbal, sirviendo como centro de distribución para las rutas comerciales del Atlántico y del Pacífico.

Chapman cuestiona prórroga de concesión a PPC

Chapman explicó que cuando se recuperó el Canal, proceso en el que decenas de personas perdieron su vida, se buscaba aumentar la capacidad de desarrollo social y económico de Panamá. Mismo objetivo que se tenía con la ampliación.

“Cuando se hizo la ampliación se buscaba tener más puertos, más servicios logísticos, manufactura, valor agregado… y cuando se negoció el canal, todo eso estaba claramente identificado”, dijo Chapman, quien ahora se pregunta si actualmente se está viendo a luces largas qué va a suceder en 40 años, como se hizo con la recuperación y ampliación del Canal.

Esto luego que el Estado panameño renovara por 25 años más el contrato con PPC.

Chapman considera que “PPC ha sido un jugador importante opuesto ante la autoridad del Canal para que se realicen estas actividades adicionales”, que se tenían identificadas hace años y que producirían más empleos, más ingresos, y mejor calidad de vida.

“Más allá de si lo que nos entregan en dinero es bueno o justo, ¿esta prórroga es estratégicamente conveniente para la nación?, ¿ha sido un buen socio para ayudarnos a desarrollar al máximo toda nuestra potencialidad de desarrollo marítimo, portuario logístico adyacente a Panamá?, ¿o se han convertido en un socio que solo vela por sus intereses?”, cuestionó.

Asimismo, se pregunta por qué no se abrió a competencia el manejo de los puertos, o si se le preguntó a los principales operadores de puertos alrededor del mundo para ver si tenían interés o si en Panamá había potencial para que sea más parecido a Rotterdam o Singapur.

“Esas son las preguntas que nos debemos hacer. No nos concentremos solo en ver si se cumplió o no, si es el dinero justo o no, para eso están los técnicos. Y si es justo lo que se recibe o no, jamás lo sabremos porque no lo abrimos a competencia, de haberlo hecho, hubiéramos sabido si Panama Ports se lo ganaba y si lo que ofrece es lo más óptimo para el Estado”, precisó.

Para un análisis más completo Chapman se refirió a los datos de movimiento de contenedores en el año 2020, que fue el más grave del mundo moderno, después de la depresión.

Indicó que según estos datos, los ingresos del Canal aumentaron pese a que el volumen se redujo levemente, al igual que el movimiento de contenedores en los puertos adyacentes al Canal, aumento que coincide con una contracción del comercio mundial y una recesión económica. “Si no hubiéramos ampliado el canal muy seguramente los números fueran negativos”, indicó.

Pero “¿para qué se recuperó el canal?, ¿para qué se amplió? claramente esto era un medio para aumentar el desarrollo económico y social... esos ingresos que se pudiesen recibir con una mejor gestión en los puertos, se pueden invertir en educación, salud que tanto se necesita", señaló.

“Lo estoy viendo desde un punto de vista estratégico, como panameño que siente que estamos muy lejos de explotar la posición geográfica de Panamá. Es frustrante, el cansancio como panameño que uno ya siente ante la indiferencia de desaprovechar las oportunidades para el país”, añadió.

Chapman, destacó que es defensor de la participación de la empresa privada en la economía panameña siempre y cuando sea un buen ciudadano. “Si tenemos un operador privado que no está siendo un buen socio entonces ¿cuál es el objetivo estratégico del país?, ¿por qué no invitar a los mejores y reconocidos operadores del mundo?, si me dices que ninguno está interesado, está bien, pero nos queda la duda”, acotó.

Agregó que serían 50 años de PPC en el manejo de puertos, lo que “es más de la mitad del tiempo que los americanos tuvieron el canal de Panamá, es mucho tiempo”.