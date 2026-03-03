Panamá Nacionales -

Chiquita Panamá adquiere avioneta para reforzar labores de fumigación para control de plagas

Una nueva avioneta fue adquirida por la empresa Chiquita Panamá para reforzar las labores de fumigación para el control de plagas en fincas bananeras en la provincia de Bocas del Toro. Alexander Gabarrete, representante de la empresa, informó que la adquisición de esta avioneta forma parte de los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional para la reactivación de la industria.