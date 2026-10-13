Cierran puente sobre el río Oria en Pedasí por daños estructurales tras terremoto

El puente sobre el río Oria, ubicado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, permanece cerrado debido a daños estructurales en su losa, ocasionados por el sismo registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. La situación afecta el desplazamiento de los residentes, quienes deben cruzar a pie para transportar enseres y artículos de primera necesidad.
Puente sobre el río Oria: crecida del río dificulta el uso de una ruta alterna
Cerca del puente afectado existe un vado que podría servir como paso alternativo. Sin embargo, el río Oria presenta un aumento en su caudal, lo que dificulta su utilización en estos momentos.