Los Santos Nacionales -  13 de octubre de 2026 - 14:55

Cierran puente sobre el río Oria en Pedasí por daños estructurales tras terremoto

El puente sobre el río Oria, en Pedasí, permanece cerrado por daños estructurales tras el sismo. Residentes cruzan a pie para trasladar artículos esenciales.

Cierran puente sobre el río Oria en Pedasí.

Cierran puente sobre el río Oria en Pedasí.

Ana Canto
Por Ana Canto

El puente sobre el río Oria, ubicado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, permanece cerrado debido a daños estructurales en su losa, ocasionados por el sismo registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. La situación afecta el desplazamiento de los residentes, quienes deben cruzar a pie para transportar enseres y artículos de primera necesidad.

Ante las dificultades de movilidad, los ciudadanos realizan el traslado de sus pertenencias de manera manual, mientras la infraestructura permanece cerrada.

Puente sobre el río Oria: crecida del río dificulta el uso de una ruta alterna

Cerca del puente afectado existe un vado que podría servir como paso alternativo. Sin embargo, el río Oria presenta un aumento en su caudal, lo que dificulta su utilización en estos momentos.

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