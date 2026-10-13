Cierran puente sobre el río Oria en Pedasí por daños estructurales tras terremoto

El puente sobre el río Oria, ubicado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, permanece cerrado debido a daños estructurales en su losa, ocasionados por el sismo registrado el viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá. La situación afecta el desplazamiento de los residentes, quienes deben cruzar a pie para transportar enseres y artículos de primera necesidad.