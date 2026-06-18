Cierre del Mercado de Mariscos será este jueves 18 de junio

La Alcaldía de Panamá informó que este jueves 18 de junio se llevará a cabo una jornada extraordinaria de limpieza y fumigación en el área de restaurantes del Mercado de Mariscos .

Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. como parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones de higiene y salubridad en uno de los principales centros de comercialización y consumo de productos del mar en la ciudad.

Labores de limpieza en el Mercado de Mariscos

Este jueves 18 de junio realizaremos una jornada extraordinaria de limpieza y fumigación en el área de restaurantes del Mercado de Mariscos, de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. pic.twitter.com/AhCKhvG3YZ — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) June 16, 2026

De acuerdo con la información suministrada por el municipio, la jornada abarcará labores de limpieza profunda y fumigación en las instalaciones destinadas a los restaurantes. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan mantener espacios adecuados para comerciantes, trabajadores y visitantes.