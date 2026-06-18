Panamá Nacionales -  18 de junio de 2026 - 07:30

Cierre del Mercado de Mariscos será este jueves 18 de junio

Los trabajos se desarrollarán en el área de restaurantes del Mercado de Mariscos para reforzar las condiciones de higiene, así lo dio a conocer la Alcaldía.

Cierre del Mercado de Mariscos

Cierre del Mercado de Mariscos

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que este jueves 18 de junio se llevará a cabo una jornada extraordinaria de limpieza y fumigación en el área de restaurantes del Mercado de Mariscos.

Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. como parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones de higiene y salubridad en uno de los principales centros de comercialización y consumo de productos del mar en la ciudad.

Labores de limpieza en el Mercado de Mariscos

De acuerdo con la información suministrada por el municipio, la jornada abarcará labores de limpieza profunda y fumigación en las instalaciones destinadas a los restaurantes. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan mantener espacios adecuados para comerciantes, trabajadores y visitantes.

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