Cierre del Mercado de Mariscos será este jueves 18 de junio

La Alcaldía de Panamá informó que este jueves 18 de junio se llevará a cabo una jornada extraordinaria de limpieza y fumigación en el área de restaurantes del Mercado de Mariscos.
Los trabajos se realizarán en horario de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. como parte de las acciones orientadas a fortalecer las condiciones de higiene y salubridad en uno de los principales centros de comercialización y consumo de productos del mar en la ciudad.
Labores de limpieza en el Mercado de Mariscos
De acuerdo con la información suministrada por el municipio, la jornada abarcará labores de limpieza profunda y fumigación en las instalaciones destinadas a los restaurantes. Las autoridades indicaron que estas acciones buscan mantener espacios adecuados para comerciantes, trabajadores y visitantes.