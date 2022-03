Cirujano: Promociones de cirugías estéticas subidas a redes sociales no se pueden controlar

El representante de la Asociación Panameña de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, Jorge Cowes indicó que los procedimientos estéticos por parte de médicos no idóneos van en aumento ante la promoción que realizan en redes sociales los influencers y es algo que no se puede controlar.

Dr. Cowes: Cirugías estéticas promovidas en redes sociales han provocado el aumento de los viajes "todo incluído" TReporta

"El problema con esto es que no se puede controlar la información que se sube a las redes sociales, en el sentido de que al menos que sea algo que esté o sea ofensivo o problemas de sexualidad o algo que atente contra la dignidad de una persona, ese tipo de promociones no se puede controlar, entonces eso ha existido desde hace muchos años las promociones que se hacen en el extranjero, sin embargo esto por no existir o no estar las redes sociales se veía muchos menos casos y se hacía de conocimiento público con mucho menos frecuencia que ahora", indicó el cirujano plástico.